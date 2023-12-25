Фильм «Аквамен 2» стартовал в США хуже прогнозов

За первый уикенд фильм собрал всего $28,1 миллиона при бюджете $205 миллионов. Эксперты полагают, что по итогам четырех дней сборы картины составят не более $40 миллионов.

Новая часть «Аквамена» уступает провалившемуся в прокате «Капитану Марвел 2». За первые два дня картина собрала $47 миллионов.

Отмечается, что дебют второго «Аквамена» стал одним из худших в истории супергеройского кино.

Ранее вышел третий трейлер сиквела «Дюны» Дени Вильнева. Фильм расскажет о жизни Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) на планете Арракис, напоминает «Радиоточка НСН».

