Фильм «Аквамен 2» стартовал в США хуже прогнозов
Картина режиссера Джеймса Вана «Аквамен и потерянное царство» продемонстрировала слабый результат на старте проката в Соединенных Штатах, сообщил портал Kanobu.
За первый уикенд фильм собрал всего $28,1 миллиона при бюджете $205 миллионов. Эксперты полагают, что по итогам четырех дней сборы картины составят не более $40 миллионов.
Новая часть «Аквамена» уступает провалившемуся в прокате «Капитану Марвел 2». За первые два дня картина собрала $47 миллионов.
Отмечается, что дебют второго «Аквамена» стал одним из худших в истории супергеройского кино.
Ранее вышел третий трейлер сиквела «Дюны» Дени Вильнева. Фильм расскажет о жизни Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) на планете Арракис, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм «Аквамен 2» стартовал в США хуже прогнозов
- Прокуратура обжаловала штраф социологу Кагарлицкому
- Останина предложила дополнить УК статьей об оскорблении участника СВО
- Путин повысил через звание до майора военного, участвовавшего во взятии Марьинки
- Путин в шутку попросил Лукашенко поделиться с РФ куриными яйцами
- Художественный руководитель Малого театра Соломин встретит в больнице Новый год
- В Москве отменили премьеру фильма «Иван Васильевич меняет все!»
- Лукашенко назвал дураком Борреля
- Bloomberg: биткоин обошел по динамике роста золото и акции
- Лукашенко заявил, что Зеленский понимает неизбежность политического пути к миру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru