Фильм «Аквамен 2» стартовал в США хуже прогнозов

Картина режиссера Джеймса Вана «Аквамен и потерянное царство» продемонстрировала слабый результат на старте проката в Соединенных Штатах, сообщил портал Kanobu.

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За первый уикенд фильм собрал всего $28,1 миллиона при бюджете $205 миллионов. Эксперты полагают, что по итогам четырех дней сборы картины составят не более $40 миллионов.

Новая часть «Аквамена» уступает провалившемуся в прокате «Капитану Марвел 2». За первые два дня картина собрала $47 миллионов.

Отмечается, что дебют второго «Аквамена» стал одним из худших в истории супергеройского кино.

Ранее вышел третий трейлер сиквела «Дюны» Дени Вильнева. Фильм расскажет о жизни Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) на планете Арракис, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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