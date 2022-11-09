Фестиваль театральных читок пройдёт в Липецке

В сообщении говорится, что мероприятие состоится в период с 13 по 20 ноября в культурном пространстве «Библиотека». Организатор фестиваля Дина Кюнбергер заявила, что липчан ждут «восемь театральных дней, наполненных радостью открытий новых пьес, режиссёров, драматургов, смыслов и самого себя».

Отмечается, что кроме работ липецких театральных коллективов зрителям представят постановки из Москвы, Волгограда, Рязани, Братска, Самары, Краснодарского края, Ставрополя, Воронежа, Санкт-Петербурга и Ижевска.

Ранее Донецкий академический музыкально-драматический театр имени Бровуна представил в Липецке знаменитую рок-оперу «Юнона и Авось», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

