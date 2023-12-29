Фестиваль российских фильмов открылся в Бенине
Фестиваль российской кинематографии стартовал в Бенине. Кинофорум проходит в финансовой столице и крупнейшем городе этой западноафриканской страны Котону.
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию посольства РФ в Бенине, российские фильмы привлекли внимание местных дипломатов, бизнесменов, деятелей науки и культуры, выпускников советских и российских ввысших учебных заведений. Так, повышенный интерес зрителей вызвал фильм «Ледокол» Николая Хомерики (2016), который открыл программу.
Африканским зрителям также покажут мультсериал «Маша и Медведь», советских «Неуловимых мстителей», боевик «22 минуты» Василия Серикова (2014). Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», посетителей кинозала также пригласят принять участие в чаепитии, продегустировать блюда русской кухни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru