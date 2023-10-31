Евгений Петросян сыграет первую роль в кино

По информации издания, юморист сыграет в киноленте «Манюня: путешествие в Москву», режиссером которой стал Денис Гуляр. О создании фильма рассказали на очной защите авторских национальных кинокартин в Фонде кино. Именно у него запрашиваются средства на создание фильма.

Отмечается, что полнометражный фильм решили снять на пике успеха сериала про Манюню. В основу сериала легла книга-бестселлер Наринэ Абгарян.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказал в интервью «Радиоточке НСН», что россияне не любят фильмы о Рублевке, но хотят видеть красивые картины, которые дорого снимать в регионах.

