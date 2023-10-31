Евгений Петросян сыграет первую роль в кино
Юморист Евгений Петросян сыграет свою первую роль в кино, сообщила «Российская газета».
По информации издания, юморист сыграет в киноленте «Манюня: путешествие в Москву», режиссером которой стал Денис Гуляр. О создании фильма рассказали на очной защите авторских национальных кинокартин в Фонде кино. Именно у него запрашиваются средства на создание фильма.
Отмечается, что полнометражный фильм решили снять на пике успеха сериала про Манюню. В основу сериала легла книга-бестселлер Наринэ Абгарян.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказал в интервью «Радиоточке НСН», что россияне не любят фильмы о Рублевке, но хотят видеть красивые картины, которые дорого снимать в регионах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мисс Россия» поедет на конкурс «Мисс Вселенная» в костюме Царевны-Лебедь
- В Сочи впервые за продолжительное время нашли краснокнижную ядовитую гадюку
- Студия «Смешарики» снимет первый игровой фильм по сценарию писателя Лукьяненко
- Евгений Петросян сыграет первую роль в кино
- В Анапе мужчине дали семь лет колонии за домогательства к девочкам в лагере
- ФСО проведет в Москве плановые тактико-специальные учения 1-3 ноября
- Арбенина спела о том, что «Бог ушел»
- Мишустин: на развитие Дальнего Востока в 2024 году заложили 80 млрд рублей
- Чичериной грозит пожизненное заключение на Украине
- Вертолет МИ-8 с десятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в ЯНАО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru