Этногастрономический фестиваль пройдет в выходные в Коктебеле

Этногастрономический фестиваль In Vino Veritas пройдет в Коктебеле с 20 по 21 июля 2019 года на площади перед Аквапарком, сообщает КИА.

К услугам гостей будут российские вина, фермерские крымские продукты, познавательные мастер-классы и винный матч.

Особый упор в этом году сделан на гастрономические мастер-классы, на которых будет представлена кухня народов Крыма, Средиземноморья и Кавказа.

Коктебель - посёлок городского типа на юго-востоке Крыма. Входит в городской округ Феодосия.

