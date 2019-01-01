Культура
Коктебель - посёлок городского типа на юго-востоке Крыма. Входит в городской округ Феодосия.
Этногастрономический фестиваль пройдет в выходные в Коктебеле
17 июля20:42
Этногастрономический фестиваль In Vino Veritas пройдет в Коктебеле с 20 по 21 июля 2019 года на площади перед Аквапарком, сообщает КИА.
К услугам гостей будут российские вина, фермерские крымские продукты, познавательные мастер-классы и винный матч.
Особый упор в этом году сделан на гастрономические мастер-классы, на которых будет представлена кухня народов Крыма, Средиземноморья и Кавказа.
Коктебель - посёлок городского типа на юго-востоке Крыма. Входит в городской округ Феодосия.
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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Крым
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