Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из «Рокетмена»

72-летний сэр Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков — компании «Централ Партнершип» - удалить ряд сцен из посвященного ему фильма «Рокетмен», передает РИА «Новости». Музыкант назвал удалением ряда сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками «цензурой», о которой его не предупреждали. Кроме того, он полагает, что зрителей «лишили возможности увидеть фильм таким, каким он был задуман».