Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из «Рокетмена»
72-летний сэр Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков — компании «Централ Партнершип» - удалить ряд сцен из посвященного ему фильма «Рокетмен», передает РИА «Новости». Музыкант назвал удалением ряда сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками «цензурой», о которой его не предупреждали. Кроме того, он полагает, что зрителей «лишили возможности увидеть фильм таким, каким он был задуман».
Биографический фильм Декстера Флетчера «Рокетмен» рассказывает о жизни Элтона Джона. В российский прокат картина выйдет 6 июня.
В Минкультуры отметили, что ведомство не давало прокатчикам рекомендаций по этому поводу.
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