Экс-участница «Дома-2» попала с детьми в аварию, снимая видео в соцсеть

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова попала с детьми в аварию. Информацию об инциденте она опубликовала в свих соцсетях.

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Девушка снимала видео за рулем, рассказывая о предстоящих выходных в деревне Смоленской области и показывая темную дорогу.

После блогерша выложила фотографию своего автомобиля, съехавшего в кювет. Она поблагодарила всех своих подписчиков, которые переживали за нее. Люди в комментариях разбились на два лагеря: кто-то сочувствовал девушке, а кто-то обрушил на нее слова осуждения за съемку видео за рулем.

Ранее в Щелковском городском округе Московской области перевернулся автобус с 30 детьми, напоминает ОТР.

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ФОТО: РИА Новости
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