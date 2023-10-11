Экс-участница «Дома-2» попала с детьми в аварию, снимая видео в соцсеть

Девушка снимала видео за рулем, рассказывая о предстоящих выходных в деревне Смоленской области и показывая темную дорогу.

После блогерша выложила фотографию своего автомобиля, съехавшего в кювет. Она поблагодарила всех своих подписчиков, которые переживали за нее. Люди в комментариях разбились на два лагеря: кто-то сочувствовал девушке, а кто-то обрушил на нее слова осуждения за съемку видео за рулем.

Ранее в Щелковском городском округе Московской области перевернулся автобус с 30 детьми, напоминает ОТР.

