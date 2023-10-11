Экс-участница «Дома-2» попала с детьми в аварию, снимая видео в соцсеть
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова попала с детьми в аварию. Информацию об инциденте она опубликовала в свих соцсетях.
Девушка снимала видео за рулем, рассказывая о предстоящих выходных в деревне Смоленской области и показывая темную дорогу.
После блогерша выложила фотографию своего автомобиля, съехавшего в кювет. Она поблагодарила всех своих подписчиков, которые переживали за нее. Люди в комментариях разбились на два лагеря: кто-то сочувствовал девушке, а кто-то обрушил на нее слова осуждения за съемку видео за рулем.
Ранее в Щелковском городском округе Московской области перевернулся автобус с 30 детьми, напоминает ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru