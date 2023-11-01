Экс-губернатор Шанцев спел «Нижегородскую лирическую» на юбилее оркестра

Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев исполнил «Нижегородскую лирическую» на 25-летии Нижегородского Губернского оркестра.

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По словам Шанцева, последний куплет песни писали «как будто для него».

В нем поется о любви к Санкт-Петербургу и Москве, однако герой композиции все равно спешит домой - в Нижний Новгород.

Ранее стало известно, что глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин примет участие в благотворительной постановке «Между нами любовь», напоминает RT.

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