Экранизация бестселлера Омера «Внутри убийцы» выйдет на «Кинопоиске» 22 февраля

Детективный триллер «Внутри убийцы» станет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 22 февраля, информирует администрация видеосервиса. Фильм из пяти серий сделан по одноименной книге Майка Омера - автор криминальных романов, триллеров, ужасов и фэнтези из Израиля.

Для кино произведение адаптировал режиссёр Владимир Мирзоев, который также выступил в качестве одного из авторов сценария, состоит из пяти серий. При этом место действия триллера перенесли из США в Санкт-Петербург и Москву.

Главные герои - профайлер Зоя Волгина и специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох. Им предстоит вычислить местного душителя молодых женщин, который из каждого места преступления создаёт ритуальный арт-объект.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», автор романа приветствовал съёмки фильма по его произведению в России. Омер признался, что посмотрел трейлер 20 раз. Бестселлер писателя сразу после выхода в июне 2018 года обошёл романы Джоан Роулинг, Стивена Кинга и Джеймса Паттерсона в списке Amazon.

