Домогаров-младший пригласит отца в свое кино через пробы

Сын народного артиста России работает над фантастическим фильмом «Отель «У погибшего альпиниста». Он считает, что отец будет хорошо смотреться в проекте.

«Но все только через пробы. Надо, чтобы все сработало. Если не сработает, то извините», - цитирует режиссера издание «Аргументы и факты»

Домогаров-младший не только выступает в качестве режиссера, но и пишет сценарий. В 2021 году вышел его фильм «Пальма». Картина повествует о собаке, которую хозяин бросил в аэропорту.

Ранее сообщалось, что Александра Домогарова - старшего сняли с главной роли в спектакле «Тартюф» Театра Моссовета, передает «Радиоточка НСН».

