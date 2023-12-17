Домогаров-младший пригласит отца в свое кино через пробы
Режиссер Александр Домогаров - младший рассказал, что предложит отцу роль в своем проекте лишь в том случае, если он пройдет пробы.
Сын народного артиста России работает над фантастическим фильмом «Отель «У погибшего альпиниста». Он считает, что отец будет хорошо смотреться в проекте.
«Но все только через пробы. Надо, чтобы все сработало. Если не сработает, то извините», - цитирует режиссера издание «Аргументы и факты»
Домогаров-младший не только выступает в качестве режиссера, но и пишет сценарий. В 2021 году вышел его фильм «Пальма». Картина повествует о собаке, которую хозяин бросил в аэропорту.
Ранее сообщалось, что Александра Домогарова - старшего сняли с главной роли в спектакле «Тартюф» Театра Моссовета, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru