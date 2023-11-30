Дмитрий Колдун заявил, что после победы на «Фабрике звезд» жил как «полубомж»

Певец и победитель шестого сезона музыкального проекта «Фабрика звезд» Дмитрий Колдун признался, что после участия в шоу находился в сложном материальном положении. Об этом он рассказал в интервью Яне Чуриковой на YouTube.

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По словам артиста, в те годы ему не хватало денег на аренду жилья и даже на еду.

«Я жил как полубомж такой, будучи победителем «Фабрики» и финалистом «Евровидения», - поделился певец.

В 2007 году Колдун выступал на конкурсе «Евровидения» от Белоруссии. Исполнитель занял шестое место.

В июле 2020 года Колдуна госпитализировали в больницу в Минске с симптомами интоксикации. Артисту провели комплекс диагностики для исключения вирусной пневмонии, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
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