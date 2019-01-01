Disney переснимет «Чипа и Дейла»

В Disney заявили о планах переснять мультсериал о бурундуках «Чип и Дейл спешат на помощь». Об этом стало известно Variety.

Новый сериал будет состоять из 39 частей по семь минут. Создатели заявили о сохранении визуальной стилистики и обновлении сюжетного ряда.

Выход в прокат планируется запустить в конце 2019 года.

Ранее директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев в беседе НСН рассказал, почему киностудия не снимает ремейки.

