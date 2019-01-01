Культура
Ранее директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев в беседе НСН рассказал, почему киностудия не снимает ремейки.
Disney переснимет «Чипа и Дейла»
12 июня20:02
В Disney заявили о планах переснять мультсериал о бурундуках «Чип и Дейл спешат на помощь». Об этом стало известно Variety.
Новый сериал будет состоять из 39 частей по семь минут. Создатели заявили о сохранении визуальной стилистики и обновлении сюжетного ряда.
Выход в прокат планируется запустить в конце 2019 года.
Ранее директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев в беседе НСН рассказал, почему киностудия не снимает ремейки.
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ФОТО: Walt Disney Television Animation
ТЕГИ:МультфильмСериал