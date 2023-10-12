Депутат Драпеко рассказала, что ей тяжело было играть роль деревенской девушки

Заслуженная артистка РСФСР и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Газетой.Ru» поделилась, что роли в сериале «Вечный зов» и в фильме «А зори здесь тихие» стали для нее стали трудными.

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По ее словам, было трудно сыграть деревенскую девушку Лизу Бричкину в «А зори здесь тихие» в то время, как сама Елена всю жизнь прожила в городе. Депутат отметила, что пришлось не только менять свою внешность, но и работать над образом изнутри.

Помимо этой роли, еще не простой оказалась роль Веры Инютиной в сериале «Вечный зов». Драпеко рассказала, что героиня сильно отличалась от самой актрисы. По словам депутата, в сериале принимали участие замечательные артисты.

Ранее Драпеко в беседе с «Радиоточкой НСН» призвала режиссеров быть аккуратнее, так как сейчас тема национальностей стала очень тонкой.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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