Депутат Драпеко рассказала, что ей тяжело было играть роль деревенской девушки
Заслуженная артистка РСФСР и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Газетой.Ru» поделилась, что роли в сериале «Вечный зов» и в фильме «А зори здесь тихие» стали для нее стали трудными.
По ее словам, было трудно сыграть деревенскую девушку Лизу Бричкину в «А зори здесь тихие» в то время, как сама Елена всю жизнь прожила в городе. Депутат отметила, что пришлось не только менять свою внешность, но и работать над образом изнутри.
Помимо этой роли, еще не простой оказалась роль Веры Инютиной в сериале «Вечный зов». Драпеко рассказала, что героиня сильно отличалась от самой актрисы. По словам депутата, в сериале принимали участие замечательные артисты.
Ранее Драпеко в беседе с «Радиоточкой НСН» призвала режиссеров быть аккуратнее, так как сейчас тема национальностей стала очень тонкой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мантуров сообщил о планах создать тяжелый авиадвигатель к 2030 году
- ФНС арестовала счета фонда Анастасии Волочковой
- СМИ: Террорист расстрелял полицейских в Иерусалиме
- Великобритания направит к берегам Израиля два военных корабля
- Телеведущий Дроздов опроверг ухудшение здоровья
- ANSA: активы РФ в странах G7 заморозят до выплаты компенсации Украине
- Мисс Россия-2023 рассказала о неудачном участии в шоу «Голос»
- Кадыров опубликовал видео встречи с обвиняемым в поджоге Корана Журавелем
- Депутат Драпеко рассказала, что ей тяжело было играть роль деревенской девушки
- В анапской школе из-за короткого замыкания загорелась стена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru