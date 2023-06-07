ДДТ открыла предзаказ на новый альбом «Сборник песен №2»
Группа ДДТ запустила на краудфандинговой платформе Planeta.ru предзаказ на новый альбом «Сборник песен №2». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Возникла идея поделиться со слушателями помимо альбомных треков, еще и концертными записями последних лет», — отметили музыканты.
В пластинку также войдут некоторые синглы ДДТ, которые ранее не вошли в концептуальные альбомы.
Группа планирует издать сборник на виниле тиражом 1000 штук, на CD-дисках —тиражом до 1500 штук. Альбом станет доступен по предзаказу с 29 июня, осенью сборник будет открыт для всех.
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