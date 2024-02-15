Даня Милохин заявил о готовности спеть вместе с SHAMAN

Милохин заявил, что готов к сотрудничеству с Дроновым. Возможность фита с патриотическим певцом он назвал «прикольной». Милохин добавил, что мог бы сделать дрилл версию песни «Я — русский».

Кроме того, блогер признался, что сильно скучает по России и хотел бы вернуться на родину для участия в новых шоу и сотрудничестве с исполнителями. Однако тиктокер добавил, что не хотел бы оставаться в стране навсегда, так как хочет добиться мировой популярности.

Ранее Милохин уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты, напоминает «Свободная пресса».

