Даня Милохин заявил о готовности спеть вместе с SHAMAN
Блогер Даня Милохин заявил о готовности спеть дуэтом с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым). Об этом он рассказал в интервью проекту «Макарена» на YouTube.
Милохин заявил, что готов к сотрудничеству с Дроновым. Возможность фита с патриотическим певцом он назвал «прикольной». Милохин добавил, что мог бы сделать дрилл версию песни «Я — русский».
Кроме того, блогер признался, что сильно скучает по России и хотел бы вернуться на родину для участия в новых шоу и сотрудничестве с исполнителями. Однако тиктокер добавил, что не хотел бы оставаться в стране навсегда, так как хочет добиться мировой популярности.
Ранее Милохин уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru