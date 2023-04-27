Чилийско-аргентинский фильм «Три брата» выиграл главный приз ММКФ

Чилийско-аргентинский фильм «Три брата», режиссера Франсиско Папарельи удостоен главного приза 45-го Московского международного кинофестиваля – «Золотого Святого Георгия», сообщает ТАСС.

В столице стартовал 45-й Московский международный кинофестиваль

Об этом на торжественной церемонии вручения наград киносмотра объявил председатель основного конкурса ММКФ индийский актер, режиссер и продюсер Рахуль Равель.

По его словам, эта кинолента обладает хорошей историей и замечательными актерскими работами.

Ранее стало известно, что на ММКФ представят 200 фильмов из 60 стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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