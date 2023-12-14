«Честно о прошлом»: Юрий Поляков о новом романе, лжи в искусстве и искренних книгах

- А вы ездили когда-нибудь с родителями «дикарем»?

- Конечно. Все мои истории опираются на личный опыт. Прототипами персонажей стали те люди, которых я знал. Все, что я описываю, довольно близко к реальным событиям. Конечно, есть доля художественного вымысла, но в основном достаточно точно воспроизводятся то время, нравы, коллизии. Я много лет подряд со своими родственниками ездил «дикарем» в Новый Афон. Мы останавливались у одних и тех же хозяев, я взрослел вместе с тамошними мальчишками.





ОБОЛГАННАЯ ЭПОХА

- Замечаете ли вы тренд на все советское? Все чаще снимают фильмы о том времени, как будто бы снова возник интерес к эпохе СССР...

- Это действительно так. Кстати, я одним из первых обратился к тем временам. Во многих моих произведениях — «Замыслил я побег…», «Грибной царь», «Любовь в эпоху перемен» — подробно описано советское прошлое героев, хотя действие происходит уже в постсоветскую эпоху. Понять то, что стало с человеком после 1991 года, очень трудно, не зная, как он жил при советской власти, из какой он семьи, какое у него образование. Прошлое всегда волнует нас. Хочется понять, что было тогда, когда тебя еще не было или ты был слишком мал и не понимал происходящего вокруг.

Есть и еще одно очень специфическое обстоятельство. В девяностые и в нулевые в истории, литературе, кино советскую эпоху оболгали, приписали ей чудовищные недостатки. Я бы сказал, что придуман даже новый жанр — зловредное антисоветское фэнтези. Придумывается никогда не существовавшая страна под названием СССР, населяется какими-то монстрами, которые никогда не жили в ту эпоху, придумываются какие-то конфликты, недостатки, которых не было.

- Получается, что СССР — идеальная страна, которую попросту оклеветали?

- Почему же, в Советском Союзе были свои недостатки. Я, кстати, один из немногих, кто о них писал еще в советские времена. Мои повести «ЧП районного масштаба», «Сто дней до приказа» некоторое время не печатали, они были запрещены. Но то, что нам показывают в сериалах, в книгах, которые потом получают различного рода премии, — этого не было, это придумано. Только в воспаленном сознании может родиться пионерский лагерь, в котором педагоги пьют кровь у пионеров. Эту несправедливость по отношению к советской эпохе, сложной, полной своих проблем, но отнюдь не такой беспросветной, люди чувствуют и хотят разобраться. Особенно это касается молодых людей. Очень многие приходят на мои встречи, посвященные циклу «Совдетство». Современная проза выходит небольшими тиражами, и на этом фоне «Совдетство» очень хорошо продается и вызывает интерес.





О ПРОШЛОМ БЕЗ «РАЗВЕСИСТОЙ КЛЮКВЫ»

- Раз уж речь зашла о спорных работах, скажите, пожалуйста, смотрели ли вы нашумевший сериал «Слово пацана»?

- К сожалению, еще не смотрел, но слышал о нем и обязательно посмотрю.

- Могут ли современные молодые режиссеры, например, Жора Крыжовников, максимально правдиво описать эпоху? Или это удел более старшего поколения кинематографистов?

- Конечно, могут. Всегда есть художественная реконструкция. Не будь ее — не было бы ни исторических фильмов, ни исторических романов. Но при реконструкции надо не опираться на сценарии фантазеров, которые знать не знают про эту эпоху, а прочесть массу хороших романов, написанных и при советской власти, и в первые десятилетия постсоветской эпохи. В них очень честно и художественно описано то время. На их основе можно снять замечательный фильм. Вместо этого непосвященные сценаристы пишут «развесистую клюкву», безграмотные режиссеры снимают фильмы, а потом мы смотрим их и вообще не понимаем, про что картина.

А главное — зачем это нужно? Доказать, что хуже советской власти ничего не было? Так это неправда. Чтобы оправдать недостатки нынешней власти? Мы проходили это после Октябрьской революции. Коммунисты на чем свет стоит поносили царя и капиталистов, при этом у них самих не все сразу получалось. Когда же стало получаться, пошли разговоры о том, что, оказывается, в 1913 году все было не так плохо, надо равняться на эти образцы. Эту болезнь надо преодолевать, предъявлять серьезные требования к такого рода работам. Не справляются режиссеры и сценаристы — пусть идут работать в другую сферу. А то один фильм провалился, другой, третий — а потом премия за большой вклад в кинематограф. Так же не бывает.