«Честно о прошлом»: Юрий Поляков о новом романе, лжи в искусстве и искренних книгах
Писатель Юрий Поляков в интервью НСН рассказал о своей новой книге «Совдетство. Узник пятого волнореза», оклеветанном СССР и о том, почему сегодня так важно честное искусство.
Писатель Юрий Поляков в интервью НСН рассказал о третьей книге цикла «Совдетство» «Узник пятого волнореза», которую представил на суд читателей 14 декабря. Литератор назвал эту книгу весьма драматичной и пояснил, что прототипами героев стали его близкие. Также он поведал о честности в творчестве, исторической правде и о том, как важно в трудные минуты оставаться со своей страной.
- Юрий Михайлович, расскажите, пожалуйста, о чем ваш роман? Чем он отличается от остальных работ?
- Это третья книга из цикла «Совдетство», первая вышла несколько лет назад. Все они объединены общей темой — рассказами о советском детстве — и общим героем, Юрой Полуяковым. Он несколько напоминает меня, но все же это литературный герой. Время действия цикла — 1950-1960-е годы. Третья книга повествует о том, как Юра с родственниками в 1969 году «дикарями» поехал отдыхать на черноморское побережье, в Абхазию, в город Новый Афон. Там с ним приключилась достаточно драматическая история…
- А вы ездили когда-нибудь с родителями «дикарем»?
- Конечно. Все мои истории опираются на личный опыт. Прототипами персонажей стали те люди, которых я знал. Все, что я описываю, довольно близко к реальным событиям. Конечно, есть доля художественного вымысла, но в основном достаточно точно воспроизводятся то время, нравы, коллизии. Я много лет подряд со своими родственниками ездил «дикарем» в Новый Афон. Мы останавливались у одних и тех же хозяев, я взрослел вместе с тамошними мальчишками.
ОБОЛГАННАЯ ЭПОХА
- Замечаете ли вы тренд на все советское? Все чаще снимают фильмы о том времени, как будто бы снова возник интерес к эпохе СССР...
- Это действительно так. Кстати, я одним из первых обратился к тем временам. Во многих моих произведениях — «Замыслил я побег…», «Грибной царь», «Любовь в эпоху перемен» — подробно описано советское прошлое героев, хотя действие происходит уже в постсоветскую эпоху. Понять то, что стало с человеком после 1991 года, очень трудно, не зная, как он жил при советской власти, из какой он семьи, какое у него образование. Прошлое всегда волнует нас. Хочется понять, что было тогда, когда тебя еще не было или ты был слишком мал и не понимал происходящего вокруг.
Есть и еще одно очень специфическое обстоятельство. В девяностые и в нулевые в истории, литературе, кино советскую эпоху оболгали, приписали ей чудовищные недостатки. Я бы сказал, что придуман даже новый жанр — зловредное антисоветское фэнтези. Придумывается никогда не существовавшая страна под названием СССР, населяется какими-то монстрами, которые никогда не жили в ту эпоху, придумываются какие-то конфликты, недостатки, которых не было.
- Получается, что СССР — идеальная страна, которую попросту оклеветали?
- Почему же, в Советском Союзе были свои недостатки. Я, кстати, один из немногих, кто о них писал еще в советские времена. Мои повести «ЧП районного масштаба», «Сто дней до приказа» некоторое время не печатали, они были запрещены. Но то, что нам показывают в сериалах, в книгах, которые потом получают различного рода премии, — этого не было, это придумано. Только в воспаленном сознании может родиться пионерский лагерь, в котором педагоги пьют кровь у пионеров. Эту несправедливость по отношению к советской эпохе, сложной, полной своих проблем, но отнюдь не такой беспросветной, люди чувствуют и хотят разобраться. Особенно это касается молодых людей. Очень многие приходят на мои встречи, посвященные циклу «Совдетство». Современная проза выходит небольшими тиражами, и на этом фоне «Совдетство» очень хорошо продается и вызывает интерес.
О ПРОШЛОМ БЕЗ «РАЗВЕСИСТОЙ КЛЮКВЫ»
- Раз уж речь зашла о спорных работах, скажите, пожалуйста, смотрели ли вы нашумевший сериал «Слово пацана»?
- К сожалению, еще не смотрел, но слышал о нем и обязательно посмотрю.
- Могут ли современные молодые режиссеры, например, Жора Крыжовников, максимально правдиво описать эпоху? Или это удел более старшего поколения кинематографистов?
- Конечно, могут. Всегда есть художественная реконструкция. Не будь ее — не было бы ни исторических фильмов, ни исторических романов. Но при реконструкции надо не опираться на сценарии фантазеров, которые знать не знают про эту эпоху, а прочесть массу хороших романов, написанных и при советской власти, и в первые десятилетия постсоветской эпохи. В них очень честно и художественно описано то время. На их основе можно снять замечательный фильм. Вместо этого непосвященные сценаристы пишут «развесистую клюкву», безграмотные режиссеры снимают фильмы, а потом мы смотрим их и вообще не понимаем, про что картина.
А главное — зачем это нужно? Доказать, что хуже советской власти ничего не было? Так это неправда. Чтобы оправдать недостатки нынешней власти? Мы проходили это после Октябрьской революции. Коммунисты на чем свет стоит поносили царя и капиталистов, при этом у них самих не все сразу получалось. Когда же стало получаться, пошли разговоры о том, что, оказывается, в 1913 году все было не так плохо, надо равняться на эти образцы. Эту болезнь надо преодолевать, предъявлять серьезные требования к такого рода работам. Не справляются режиссеры и сценаристы — пусть идут работать в другую сферу. А то один фильм провалился, другой, третий — а потом премия за большой вклад в кинематограф. Так же не бывает.
ПИСАТЕЛЬСКИЙ РАСКОЛ
- Спецоперация наметила четкий разлом между артистами. Кто-то уехал из страны, кто-то остался. Происходит ли что-то подобное в писательской среде?
- Конечно, есть раскол. Например, большая часть лауреатов «Большой книги», Букеровской премии, «Национального бестселлера» заняла откровенно отрицательную позицию в отношении СВО или отмалчивается. Вскоре после начала спецоперации сотрудники и студенты Литинститута имени Горького подписали письмо протеста. Что интересно — когда началась Великая Отечественная война, 23 июня 1941 года почти все студенты Литинститута, даже девушки, подали заявления добровольцами. А сегодня уехали целый ряд раскрученных и обласканных наградами писателей и поливают нас грязью из-за границы — Дмитрий Быков, Борис Акунин, Людмила Улицкая. Раскол очевиден. Что же, не привыкать — наши писатели не в первый раз раскалываются в эпоху серьезных исторических событий. Я принадлежу к той части (основной, кстати), которая поддерживает Россию в эту трудную минуту.
СПРОС НА ЧЕСТНОСТЬ
- В заключение хотели бы спросить вас, на что сегодня спрос у читателя?
- На честную литературу о своем времени. Поднадоели постмодернистские фантазии, альтернативные истории, исследования темных закоулков нездоровой психики, бесконечные продолжения детективов для домохозяек. Я бы с удовольствием прочитал роман о молодом человеке, который жил-жил, а потом пошел добровольцем на фронт, совершил там подвиг и вернулся. И о том, что теперь с ним происходит. Этим сейчас живут тысячи людей. А поскольку этого нет в литературе, то этого нет ни в кино, ни в театре, в основе которых лежит литература. Конечно, это и труднее всего: если писать честно, можно вызвать серьезное сопротивление. Если врать, тоже вызовешь осуждение и непонимание, потому что читатель чувствует фальшь. Нужно учиться у классиков, которые умели творить честно.
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