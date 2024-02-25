Бюджет фильма «Гладиатор 2» превысил $300 миллионов

Как сообщают журналисты, затраты достигли $300 миллионов при изначальном бюджете в $165 миллионов. Стоимость картины выросла из-за производственных сложностей.

Одной из причин подорожания названа забастовка сценаристов в Голливуде. Съемки пришлось отложить на четыре месяца. Неделя простоя обходилась в $600 тысяч.

Отмечается, что окончательные цифры станут известны ближе к премьере сиквела. Картина выйдет в кинотеатрах 22 ноября 2024 года.

Действие «Гладиатора 2» развернется спустя 25 лет после событий первой части. Главную роль сыграл ирландский актер Пол Мескал, напоминает «Радиоточка НСН».

