Бюджет фильма «Гладиатор 2» превысил $300 миллионов
Сиквел фильма «Гладиатор» режиссера Ридли Скотта может стать одним из самых дорогих фильмов в истории, пишет издание The Hollywood Reporter.
Как сообщают журналисты, затраты достигли $300 миллионов при изначальном бюджете в $165 миллионов. Стоимость картины выросла из-за производственных сложностей.
Одной из причин подорожания названа забастовка сценаристов в Голливуде. Съемки пришлось отложить на четыре месяца. Неделя простоя обходилась в $600 тысяч.
Отмечается, что окончательные цифры станут известны ближе к премьере сиквела. Картина выйдет в кинотеатрах 22 ноября 2024 года.
Действие «Гладиатора 2» развернется спустя 25 лет после событий первой части. Главную роль сыграл ирландский актер Пол Мескал, напоминает «Радиоточка НСН».
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