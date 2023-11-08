«Будущее ждёт нас»: «Пикник» представит юбилейное шоу планетарного масштаба

Легендарная рок-группа «Пикник» представит в Москве и Санкт-Петербурге новую программу под названием «Будущее ждёт нас». Она посвящена 45-летию музыкальной команды.

Как говорится в афише концерта, само название шоу планетарного масштаба предвещает нечто фантастическое. Музыканты намерены устроить сеанс путешествия во времени, для чего исполнят знаменитые композиции разных лет. Также ожидаются перемещения в пространстве.





Выступление будут сопровождать оригинальный видеоряд и ожившие персонажи песен. Эффект погружения обеспечат трехмерная голограмма и лазеры.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в субботу, 11 ноября будущее от Пикника будет ждать зрителей в Москве на ВТБ-арене, а 2 декабря - в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга.

