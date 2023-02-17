Будина заподозрила в «Чебурашке» пропаганду западных ценностей

С ее точки зрения, главный персонаж — предтеча искусственного интеллекта. Будина отметила, что он совсем не похож на того, кого все знают по книгам Эдуарда Успенского. В произведениях Успенского Чебурашке были не чужды нравственные устои, отметила актриса.

«Спускается откуда-то с неба, ничего не умеет, но очень быстро изучает чужой язык и начинает всех учить», — подчеркнула Будина. В конце же фильма герои остаются под покровительством Чебурашки, который рассказывает им, как надо жить. После просмотра фильма остался очень неприятный осадок, резюмировала актриса.

Ранее сообщалось, что фильм «Чебурашка» показали российским космонавтам на МКС. По их словам, они получили удовольствие от просмотра. Об этом сообщило агентство НСН.

