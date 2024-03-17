Британский рок-музыкант Стив Харли умер в возрасте 73 лет

Вокалист английской рок-группы Cockney Rebel Стив Харли умер на 74-м году жизни. Об этом в социальных сетях сообщили члены семьи музыканта.

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Харли умер в своем доме в окружении родных. Причина ухода из жизни не названа.

Группа Cockney Rebel была образована в 1973 году в Лондоне. Коллектив выступал в жанре глэм-рока. Пик популярности группы пришелся на середину 70-х годов прошлого века.

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ФОТО: РИА Новости
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