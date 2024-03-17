Британский рок-музыкант Стив Харли умер в возрасте 73 лет

Харли умер в своем доме в окружении родных. Причина ухода из жизни не названа.

Группа Cockney Rebel была образована в 1973 году в Лондоне. Коллектив выступал в жанре глэм-рока. Пик популярности группы пришелся на середину 70-х годов прошлого века.

В конце января в возрасте 82 лет умер немецкий музыкальный продюсер, композитор и создатель группы Boney M Франк Фариан (Франц Ройтер), напоминает «Радиоточка НСН».

