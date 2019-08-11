Брэд Питт рассказал, в каком фильме хотел бы сыграть
«Последнее танго в Париже» режиссера Бернардо Бертолуччи – фильм, в котором мечтал бы сыграть голливудский актер Брэд Питт. Об этом он заявил в интервью каналу Heatworld по случаю премьеры «Однажды... в Голливуде».
«Я сразу вспомнил про «Последнее танго в Париже» — интересно, как это меня характеризует?» — задумался Питт, когда отвечал на вопрос журналиста.
«Последнее танго в Париже» - мелодрама, сочетающая элементы эротики и философии. Лента вышла в прокат в 1972 году. В главных ролях были заняты Марлон Брандо и Мария Шнайдер.
Ранее спецкор НСН в Каннах Мария Латышева рассказала НСН об ажиотаже вокруг премьеры киноленты Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде».
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