Брэд Питт рассказал, в каком фильме хотел бы сыграть

«Последнее танго в Париже» режиссера Бернардо Бертолуччи – фильм, в котором мечтал бы сыграть голливудский актер Брэд Питт. Об этом он заявил в интервью каналу Heatworld по случаю премьеры «Однажды... в Голливуде».

«Я сразу вспомнил про «Последнее танго в Париже» — интересно, как это меня характеризует?» — задумался Питт, когда отвечал на вопрос журналиста.

«Последнее танго в Париже» - мелодрама, сочетающая элементы эротики и философии. Лента вышла в прокат в 1972 году. В главных ролях были заняты Марлон Брандо и Мария Шнайдер.

Ранее спецкор НСН в Каннах Мария Латышева рассказала НСН об ажиотаже вокруг премьеры киноленты Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде».

