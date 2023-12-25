Более тысячи бесплатных сеансов представил II Фестиваль правильного кино
Более одной тысячи бесплатных показов художественных и документальных фильмов было организовано в рамках II Фестиваля правильного кино. Об этом информирует Музей Победы на Поклонной горе – организатор кинофорума.
Фестиваль проводился в три этапа - в мае, июне - августе и с сентября по декабрь. Всего зрителями стали около 50 тысяч человек из 50 регионов РФ. Им было предложено 37 полнометражных и короткометражных кинокартин трёх жанров - художественные, документальные и анимационные.
Программа была составлена из фильмов, посвященных военной истории нашей страны, подвигам советских и российских бойцов, часть картин рассказывала об известных людях, внёсших значительный вклад в развитие России.
Среди показанных картин – «Великая Отечественная в хронике ТАСС», «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС», «Курская битва в народной памяти: переломное сражение Великой Отечественной войны глазами свидетелей - детей и подростков».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», со следующего года Фестиваль правильного кино станет международным. Он состоится в мае.
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