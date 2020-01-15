Бодался Хржановский с Минкультом
Кинокритик и адвокат в эфире НСН оценили перспективы судебного разбирательства создателя «Дау» с Министерством культуры.
Режиссер кинематографического проекта «Дау» Илья Хржановский подаст в суд на Минкульт России, который разрешил прокат только четырех из десяти фильмов проекта. Ведомство объяснило ограничения проката тем, что усмотрело в них пропаганду порнографии. Как заявили официальные представители проекта «Дау», Хржановский с этим совершенно не согласен и не считает возможным делить художественное произведение.
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН полностью поддержал режиссера.
«Молодец Илья Хржановский! Политика Минкульта переходит всякие границы. Он грубейшим образом нарушает Конституцию Российской Федерации, согласно которой цензура в нашей стране запрещена. Политика, которую проводит господин Мединский, привела к тому, что выдача прокатных удостоверений из технической процедуры превратилась в жупел, которым стращают кинематографистов и убирают неугодных», - заявил он.
Однако киновед затруднился оценить перспективы тяжбы режиссера и министерства.
«Законы в нашей стране как дышло, и куда повернется этот закон, никто не знает. Но Илья, как теленок в известной книге, по крайней мере, начал бодаться. Честь ему и хвала и всяческих успехов в этом крайне тяжелом деле. Надеюсь, что он выиграет и мы увидим фильм «Дау» в полном объеме. Каждый человек решает сам, без всякого Минкульта, без всяких цензоров. Никто не имеет права указывать, что смотреть, что читать, что слушать», - подчеркнул Шнейдеров.
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН также воздержался от прогнозов итогов процесса из-за «сппецифичности» Минккультуры.
«Минкульт – своеобразное ведомство, которое сегодня устанавливает ограничения на прокат фильмов. Но вопрос проката – это вопрос востребованности фильмов, возможности самореализации режиссера через его произведение. Поэтому сейчас сложно сказать, насколько успешным будет судебный процесс», - пояснил юрист.
Напомним, в конце ноября 2019 года Министерство культуры вынесло вердикт по поводу проката в России кинопроекта Ильи Хржановского «Дау», частично отказав ему в прокате. Мировая премьера кинопроекта состоялась в Париже в феврале 2019 года.
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