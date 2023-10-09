Блокбастер «По щучьему велению» выйдет в прокат 26 октября

Фильм призван ответить на вопросы как не промахнуться со своими желаниями и правильно распорядиться жизненными обстоятельствами. В картине появились новые персонажи, не обозначенные в классической сказке.

По оценке члена Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева, «По щучьему велению» может войти в тройку самых кассовых фильмов осени. В комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» на первое место он поставил «Повелитель ветра» о путешественнике Фёдоре Конюхове с Фёдором Бондарчуком в главной роли.

