Блокбастер «По щучьему велению» выйдет в прокат 26 октября

Блокбастер – сказка «По щучьему велению» выйдет в широкий прокат 26 октября. По оценке кинокритиков, новый вариант русской сказки от режиссера Александра Войтинского считается одним из самых ожидаемых фильмов года.

Главная роль Емели в картине досталась 28-летнему Никите Кологривому, царя сыграл заслуженный артист России, четырежды лауреат премии «Ника», обладатель «Золотого орла» Роман Мадянов. Роль Василисы исполнила 26-летняя Мила Ершова.

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Фильм призван ответить на вопросы как не промахнуться со своими желаниями и правильно распорядиться жизненными обстоятельствами. В картине появились новые персонажи, не обозначенные в классической сказке.

По оценке члена Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева, «По щучьему велению» может войти в тройку самых кассовых фильмов осени. В комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» на первое место он поставил «Повелитель ветра» о путешественнике Фёдоре Конюхове с Фёдором Бондарчуком в главной роли.

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ФОТО: РИА Новости
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