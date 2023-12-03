Блогерша Айза предложила убрать актера Петрова из кино из-за внешности
Блогерша Айза-Лилуна Ай раскритиковала внешность актера Александра Петрова и предложила убрать его из кино. Об этом она написала в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной компании Meta).
Бывшая жена рэпера Гуфа назвала Петрова «не секси». По ее словам, нарезки из фильмов с участием актера ей не понравились.
Блогерша рассказала, что пыталась найти красивое фото Петрова, но у нее ничего не вышло.
В беседе с ТАСС режиссер фильма «Декабрь» Клим Шипенко рассказал, что картина с Александром Петровым выйдет в прокат в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блогерша Айза предложила убрать актера Петрова из кино из-за внешности
- Нужны дети: В России улучшают демографию запретами и деньгами
- Минобороны заявило о поражении центра управления ПВО ВСУ
- Врач Вялов указал на связь жирной пищи с раком поджелудочной железы
- На трассе в Подмосковье столкнулись более 15 автомобилей
- Переехавший на Кипр Галкин* запросил за выступление 100 тыс евро
- «Сказочная премьера»: Сокуров упрекнул киноотрасль в отсутствии смыслов и цензуре
- Депутат Госдумы Федоров предложил ввести налог на бездетность
- Медведев заявил о попытке США получить прибыль за счет конфликта на Украине
- Зеленский рассмотрит петицию с призывом мобилизовать чиновников и депутатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru