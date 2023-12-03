Блогерша Айза предложила убрать актера Петрова из кино из-за внешности

Блогерша Айза-Лилуна Ай раскритиковала внешность актера Александра Петрова и предложила убрать его из кино. Об этом она написала в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной компании Meta).

Актер Петров вышел в свет с «внезапной» женой

Бывшая жена рэпера Гуфа назвала Петрова «не секси». По ее словам, нарезки из фильмов с участием актера ей не понравились.

Блогерша рассказала, что пыталась найти красивое фото Петрова, но у нее ничего не вышло.

В беседе с ТАСС режиссер фильма «Декабрь» Клим Шипенко рассказал, что картина с Александром Петровым выйдет в прокат в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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