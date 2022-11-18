Бабкина и Ягудин сыграют в «Очень веселых ребятах»

Премьера спектакля «Очень весёлые ребята» пройдет в театре «Русская песня». Режиссёром-постановщиком и автором пьесы стала Нина Чусова. В спектакле советские музыкальные шлягеры Исаака Дунаевского переплетены с народными песнями и частушками.

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В постановке заняты ведущие артисты российского театра и кино, в том числе народная артистка РФ Надежда Бабкина, а также олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Спектакли состоятся 25, 26 ноября и 2 декабря.

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Фото: facebook.com/ngbabkina
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