Бабкина и Ягудин сыграют в «Очень веселых ребятах»
18 ноября 202216:06
Премьера спектакля «Очень весёлые ребята» пройдет в театре «Русская песня». Режиссёром-постановщиком и автором пьесы стала Нина Чусова. В спектакле советские музыкальные шлягеры Исаака Дунаевского переплетены с народными песнями и частушками.
В постановке заняты ведущие артисты российского театра и кино, в том числе народная артистка РФ Надежда Бабкина, а также олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
Спектакли состоятся 25, 26 ноября и 2 декабря.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru