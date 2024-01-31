Автор книги «Слова пацана» назвал Минекаева очень талантливым актером

По словам писателя, он очень доволен актерским составом сериала. Гараев выразил мнение, что снять продолжение сериала было бы хорошей идеей.

«Я отнесусь положительно [к продолжению], потому что я за длинные истории», - отметил Гараев.

Писатель также рассказал, почему создатели сериала практически в последний момент решили переснять ряд сцен в финальной серии картины. Как пояснил Гараев, проблема заключалась в том, что некоторые эпизоды просто «не вставали» в общую картину повествования.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не смотрел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», напоминает RT. По его словам, он не намерен этого делать, так как он «там вырос».

