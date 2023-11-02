Автопоезд-трансформер «Россия — Моя история» отправится с площадки на ВДНХ 4 ноября

Первый мультимедийный просветительский автопоезд-трансформер «Россия — Моя история» отправится в путешествие по стране с площадки на ВДНХ в День народного единства 4 ноября. Его навигатор настроен на новые для проекта территории, в том числе и самые удаленные области страны. Основные выставки исторического парка смогут увидеть десятки тысяч человек.

Материалы проекта «Билет в будущее» займут почти половину цифровой инфраструктуры автопоезда, в том числе, курс «Россия — Мои горизонты». В основе проекта лежат экспозиции Патриаршего совета по культуре. Автопоезд создан Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства просвещения России по поручению президента России Владимира Путина.

Управляющий директор Фонда Гуманитарных проектов, руководитель проекта «Билет в будущее» и флагманского исторического парка в Москве, член Общественной палаты России Иван Есин назвал автопоезд 27-м историческим парком, преимущество которого — в его мобильности и возможности охватить за короткий период десятки тысяч зрителей.

Основу композиции составят выставочные бестселлеры «Рюриковичи» и «Романовы». Зрители увидят 1000 лет российской истории в мультимедийных и интерактивных шоу-форматах, узнают множество захватывающих фактов о великих династиях. Проект поможет развенчать мифы о средних веках, расскажет об информационных войнах и санкциях прошлого, предложит новую оценку известных исторических сюжетов и заново познакомит с великими соотечественниками прошлого.

Также проект позволит взглянуть под иным углом на привычные вопросы современности — создание и крушение СССР, перестройку, восстановление государства и причины начала специальной военной операции.

Особое значение стоит уделить и профориентационной составляющей автопоезда. Два павильона займут проект «Билет в будущее» и курс «Россия — Мои горизонты», возможности которого проверили уже более 4 миллионов школьников.

Маршрут следования автопоезда дополняется и направлен на отдаленные районы. Благодаря этому учащиеся из глубинки получат те же возможности, что и столичные школьники.

Экспозицией через пульт управляет экскурсовод. Это дает возможность одновременно проводить несколько экскурсий в разных частях выставки, а 180 аудиогидов закадровым голосом вещают в индивидуальном приборе посетителю. Стандартная пропускная способность мультимедийного музея – более 360 человек в день, а максимальная простирается до 1000 человек в день.

В автопоезде больше 50 дисплеев и 10 проекторов. Уникальные мультимедийные прицепы изготовило московское предприятие по производству инженерных прицепов для нефтедобытчиков и геологоразведки. Автопоезд стал первым опытом в работе с мультимедийными комплексами. Сложность задачи состояла в том, чтобы укомплектовать каждый прицеп всем необходимым выставочным интерактивным оборудованием.

За десять лет работы проекта «Россия — Моя история» было открыто 26 исторических парков (в том числе в Луганске и в Мелитополе), проведено более 22 тысяч просветительских мероприятий, которые посетило почти 20 миллионов человек.

