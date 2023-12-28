Аудитория российского кино выросла в два с лишним раза с 2021 года

Число зрителей отечественных фильмов в кинотеатрах в уходящем году увеличилось вдвое по сравнению с 2021 годом. Такую статистику обнародовала министр культуры Ольга Любимова.

В 2023 году в кинотеатрах побывали свыше 90 миллионов человек. Также, по словам Любимовой, значительно увеличились за два года кассовые сборы кино России.

Министр констатировала значительное превышение фактических показателей над плановыми, которые ставились перед отраслью в качестве базовой задачи. Речь шла о сохранении доли отечественных кинокартин на уровне 30% от общего объёма, и общих сборов кино РФ в 13 миллиардов рублей.

По факту доля российских кинопроектов составляет уже 70%, а общие сборы – 28 миллиардов рублей, уточнила Любимова. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев, кассу кинотеатров во многом обеспечили сказки в начале и конце года.

