Аудитории российского кино в кинотеатрах удвоилась с 2020 года

Аудитория отечественных кинокартин в кинотеатрах в текущем году составила 87 миллионов человек. Этот показатель почти вдвое превышает данные за 2020 год, проинформировала министр культуры Ольга Любимова президента Владимира Путина в ходе рабочей встречи.

Таим образом, по словам главы Минкультуры, не оправдались опасения, что российский зритель не пойдёт на отечественное кино. Кроме того, Любимова напомнила, что на фоне ухода импортной кинопродукции существовали опасения по поводу закрытия кинотеатров, однако их стало даже больше.