Антон Богданов рассказал о «снобизме и больших деньгах» Павла Деревянко

Актер Антон Богданов в разговоре с aif.ru рассказал о взаимоотношениях с коллегой Павлом Деревянко, а также прокомментировал его новый проект«Как Деревянко Ломоносова играл».

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«С Пашей мы знакомы давно, а вот на одном проекте у нас дороги до этого не пересекались. И как только мы увидели, что здесь нас обоих утвердили, то очень порадовались – позвонили друг другу, поздравили», - сказал Богданов.

Комментируя «Как Деревянко Ломоносова играл», в котором играет непосредственно Павел Деревянко, Богданов назвал коллегу скромным и добродушным.

«Паша старался создать некий собирательный образ московского артиста и предстать таким, каким его хотели бы видеть или видят по телевидению. Хотя в жизни он очень скромный, веселый, добродушный. Но здесь у него есть немного снобизма столичного жителя с большими деньгами», - добавил актер.

Ранее Ералаш из «Слова пацана» рассказал о поведении Кологривого на съемках сериала. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из сериала
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