Ансамбль Донских казаков подготовит новую программу к 120-летию со дня рождения Шолохова
Государственный ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова в этом году начнет подготовку новой концертной программы, пишет ТАСС.
Директор ансамбля Наталья Шепелева рассказала агентству, что новое представление будет посвящено 120-й годовщине со дня рождения писателя Михаила Шолохова.
«Мы уже приступили к разработке сценарного плана, провели переговоры с композитором, постановщиком, на художественном совете ансамбля Донских казаков приняли решение о новой постановке, подготовка к которой начнется, когда коллектив вернется с гастролей», - рассказала глава ансамбля.
Шепелева отметила, что они с артистами хотят сделать масштабную программу по мотивам произведений Шолохова. Кроме того, сейчас объявлен конкурс среди артистов коллектива по названию театральной постановки. По ее словам, в постановке будет принимать участие весь актерский состав, состоящий из 80 человек, - хор, балет и оркестр. Для новой программы будут пошиты новые костюмы и будет заказан совершенно новый реквизит.
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