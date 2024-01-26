Ансамбль Донских казаков подготовит новую программу к 120-летию со дня рождения Шолохова

Директор ансамбля Наталья Шепелева рассказала агентству, что новое представление будет посвящено 120-й годовщине со дня рождения писателя Михаила Шолохова.

«Мы уже приступили к разработке сценарного плана, провели переговоры с композитором, постановщиком, на художественном совете ансамбля Донских казаков приняли решение о новой постановке, подготовка к которой начнется, когда коллектив вернется с гастролей», - рассказала глава ансамбля.

Шепелева отметила, что они с артистами хотят сделать масштабную программу по мотивам произведений Шолохова. Кроме того, сейчас объявлен конкурс среди артистов коллектива по названию театральной постановки. По ее словам, в постановке будет принимать участие весь актерский состав, состоящий из 80 человек, - хор, балет и оркестр. Для новой программы будут пошиты новые костюмы и будет заказан совершенно новый реквизит.

