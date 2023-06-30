Александр Петров сыграл в новом фильме Романа Полански
Российский актёр Александр Петров представил в Москве первые фрагменты нового фильма режиссёра Романа Полански «Дворец», сообщает «Вечерняя Москва».
По словам артиста, Полански является одним из его любимых режиссёров, а работа с мастером стала для него настоящим подарком и исполнением детской мечты.
Он отметил, что режиссёр, которому скоро исполнится 90 лет, по-прежнему реагирует на кино как ребёнок.
«Полански не просто снимает фильмы с невероятным профессионализмом, у него не просто талант от Бога — он в каждую деталь привносит то, что мне кажется самым важным в кино: элемент чуда. Ведь если нет чуда, нет кино», - заключил актёр.
Новый фильм Полански «Дворец» рассказывает о миллионерах, которые в роскошном швейцарском дворце готовятся встречать новый 2000-й год.
Ранее кинокритик Зинаида Пронченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала большим успехом для Александра Петрова съёмки в фильме Романа Полански.
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