Альбом «Малышарики. Полный джаз» представят в Москве 2 декабря
Презентация альбома «Малышарики. Полный джаз» пройдёт в Москве на главной сцене Клуба Алексея Козлова 2 декабря. В рамках концерта будут представлены композиции из анимационного сериала в авторской джазовой аранжировке.
Участие в мероприятии примет Мариам Мерабова, известная поклонникам сериала, как воспитательница детского сада. Также песни «Малышариков» исполнят участница телепроекта «Голос 2» Этери Бериашвили, суперфиналист восьмого сезона «Голос» Ив Набиев и юные вокалисты сценической лаборатории Future Art Lab. Им будет аккомпанировать джазовый состав с мощной духовой секцией.
«Мы сами - большие поклонники джаза, и очень рады тому, что наши песни прозвучат и в джазовом формате!» - заявили композиторы проекта «Малышарики» Сергей Васильев и Марина Ланда.
Продюсер проекта «Малышарики» Аня Кораблева добавила, что благодаря концерту для детей откроется «удивительный и многогранный мир джаза».
Ранее Александр Пушной сделал хард-роковый кавер на песню «Металл» из мультфильма «Малышарики», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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