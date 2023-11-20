Альбом «Малышарики. Полный джаз» представят в Москве 2 декабря

Участие в мероприятии примет Мариам Мерабова, известная поклонникам сериала, как воспитательница детского сада. Также песни «Малышариков» исполнят участница телепроекта «Голос 2» Этери Бериашвили, суперфиналист восьмого сезона «Голос» Ив Набиев и юные вокалисты сценической лаборатории Future Art Lab. Им будет аккомпанировать джазовый состав с мощной духовой секцией.

«Мы сами - большие поклонники джаза, и очень рады тому, что наши песни прозвучат и в джазовом формате!» - заявили композиторы проекта «Малышарики» Сергей Васильев и Марина Ланда.

Продюсер проекта «Малышарики» Аня Кораблева добавила, что благодаря концерту для детей откроется «удивительный и многогранный мир джаза».

Ранее Александр Пушной сделал хард-роковый кавер на песню «Металл» из мультфильма «Малышарики», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

