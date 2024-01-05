Актриса Глинис Джонс умерла в возрасте 100 лет

Британская актриса Глинис Джонс ушла из жизни в возрасте 100 лет. Об этом пишет Associated Press.

Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин умер в 90 лет

Как сообщил менеджер артистки Митч Клем, звезда мюзиклов умерла 4 января в доме престарелых по «естественным причинам».

«Она последняя из последних в старом Голливуде», — отметил Клем.

Глинис Джонс дебютировала в кино в 1930-х годах. Актриса сыграла в том числе в фильмах «49-я параллель», «Идеальный муж», «Вокруг Света за 80 дней», «Пока ты спал», а также в оскароносных «Бродягах» и «Мэри Поппинс». В 1973 году Джонс получила премию «Тони» как лучшая актриса второго плана за работу в мюзикле «Маленькая серенада».

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста РСФСР Константина Желдина, ему было 90 лет, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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