Актриса Глинис Джонс умерла в возрасте 100 лет
Британская актриса Глинис Джонс ушла из жизни в возрасте 100 лет. Об этом пишет Associated Press.
Как сообщил менеджер артистки Митч Клем, звезда мюзиклов умерла 4 января в доме престарелых по «естественным причинам».
«Она последняя из последних в старом Голливуде», — отметил Клем.
Глинис Джонс дебютировала в кино в 1930-х годах. Актриса сыграла в том числе в фильмах «49-я параллель», «Идеальный муж», «Вокруг Света за 80 дней», «Пока ты спал», а также в оскароносных «Бродягах» и «Мэри Поппинс». В 1973 году Джонс получила премию «Тони» как лучшая актриса второго плана за работу в мюзикле «Маленькая серенада».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru