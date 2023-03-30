Актера Станислава Садальского госпитализировали

Актер Станислав Садальский госпитализирован. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Огромная проблема , у меня уж точно, сделать укол в вену или поставить капельницу.. Причины «плохих» вен на руках. Незаметные, тонкие или хрупкие вены — серьезная проблема для тех, кто проводит медицинские манипуляции. Слава Богу в госпитале в котором делаю обследование есть американский ( трофейный) прибор позволяющий найти мгновенно место для укола», - написал артист.

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