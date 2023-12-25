Актера Базанова из «Слова пацана» арестовали по делу об убийстве
Замоскворецкий районный суд столицы арестовал актера Сергея Базанова по обвинению в убийстве предпринимателя Александра Дзабиева, сообщило Агентство городских новостей «Москва».
Базанов пробудет под стражей до 20 февраля 2024 года. По данным источника, по уголовному делу задержали двух человек, включая актера.
Дзабиева убили в 2011 году. Неизвестные пытались выхватить у предпринимателя сумку с 900 тыс. долларов. Бизнесмен оказал сопротивление. Нападавшие выстрелили ему в голову и скрылись. Пострадавший скончался от полученных ран.
Базанов появляется в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в эпизодических сценах, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru