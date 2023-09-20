Актер Саша Петров снялся в клипе на песню группы Ocean Jet

Актер Саша Петров сыграл главную роль в клипе на песню «Ruthless» российского музыкального коллектива Ocean Jet.

Клип станет фентези-приквелом для спектакля, который распкоет тему любви. Петров признался, что придумал сюжет для клипа за несколько часов до начала съемок. Ассистировала Петрову актриса Екатерина Чаннова.

Петров отметил, что село Городище, где проводились съемки клипа, было его пристанищем в 90-х годах до момента, когда там продали дом прабабушки.

«Даже если смысл этого понятен только мне, эта энергия влияет на зрителя. В этом есть свой внутренний подтекст, случайности неслучайны», - сказал актер.

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