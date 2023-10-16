Актер Садальский рассказал о способах заплакать в кадре
16 октября 202313:38
Актер Станислав Садальский в разговоре c «Газетой.Ru» признался, что ему требуется три секунды, чтобы заплакать в кадре. Он считает, что этот элемент искусства в профессии является самым легким.
«Я, когда начинал тренироваться, репетировать, вспоминал маму в гробу. Это в начале своей карьеры. А потом уже это какие-то кнопки, для меня это самое легкое. Я знаю, что Костя Райкин, когда с Мариной Нееловой играли этюд, в карман прятал себе нашатырный спирт. Юра Богатырев лук резал, он даже в «Кинопанораме» показывал, как лук резал», - сказал Садальский.
Он добавил, что каждый прошедший театральную школу артист умеет это делать.
Ранее российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин рассказал, почему он не стал режиссером. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru