Актер Максимилиан Потемкин умер на 50-м году жизни

Театр выразил соболезнования родным и близким артиста. Причина смерти не раскрывается.

Потемкин родился в июне 1974 года в Ленинграде. Карьеру начал как артист балета театра «Мюзик-Холл». Он снялся в десяти фильмах и документальной картине «Русские жены великих людей».

Ранее сообщалось, что советский и российский актер театра и кино Борис Матвеев умер в возрасте 74 лет, передает «Радиоточка НСН».

