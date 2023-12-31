Актер Максимилиан Потемкин умер на 50-м году жизни
31 декабря 202314:28
Актер театра и кино Максимилиан Потемкин ушел из жизни в возрасте 49 лет, сообщил театр-студия «Верба» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Театр выразил соболезнования родным и близким артиста. Причина смерти не раскрывается.
Потемкин родился в июне 1974 года в Ленинграде. Карьеру начал как артист балета театра «Мюзик-Холл». Он снялся в десяти фильмах и документальной картине «Русские жены великих людей».
Ранее сообщалось, что советский и российский актер театра и кино Борис Матвеев умер в возрасте 74 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru