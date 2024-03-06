Актер Илья Устюжанинов умер на 41-м году жизни
Актер Илья Устюжанинов умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщил театр «Камерная сцена» из подмосковной Лобни в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Артист ушел из жизни 4 марта.
«Он играл в основном добрых, наивных и искренних героев. И сам был таким. И останется в нашей памяти и сердцах», — говорится в сообщении.
Устюжанинов работал в «Камерной сцене» с 2016 года. Также артист снимался в кино, в частности, он принимал участие в проекте «Операция "Престол"». У актера остались жена и дочь.
Ранее на 71-м году жизни умер актер Игорь Капатов, озвучивший Мишутку в программе «Спокойной ночи, малыши!», напоминает Ura.ru.
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