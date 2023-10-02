Актер Антоненко объяснил преимущество кинотеатра над домашним просмотром
Илья Антоненко признался, что любит смотреть фильмы именно в кинотеатрах из-за «особой магии».
Просмотр фильмов дома не наделен такой магией, как поход в кинотеатр, заявил актер Илья Антоненко в пресс-центре НСН.
«Когда ты смотришь кино на телевизоре, компьютере, планшете или телефоне, это все не то. А когда ты смотришь кино в кино, создается магия. Почему я люблю сам ходить в кино? Когда ты приходишь в кино, это какие-то ощущения из детства – большой экран, другой звук, темнота, это магия кино, которая отличает кинематограф от сериала. Сериал – это совсем другой продукт», - отметил он.
Ранее актер Сергей Юшкевич в пресс-центре НСН признался, что не понимает, почему картина «Чебурашка» стала лучшей в стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru