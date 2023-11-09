112: Актрису Раису Максимову перевели в отделение гематологии

Согласно данным, резкое падение гемоглобина у 94-летней народной артистки РСФСР вызвало заболевание крови. Указывается, что страдающей от анемии актрисе еще несколько дней нужно будет провести в больнице под наблюдением врачей.

Ранее, 8 ноября, Раиса Максимова попала в больницу в тяжелом состоянии на фоне анемии. Отмечалось, что Максимова пожаловалась на сильное головокружение, общее плохое самочувствие и слабость, передает «Радиоточка НСН».

