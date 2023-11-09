112: Актрису Раису Максимову перевели в отделение гематологии
Актрису Раису Максимову перевели в отделение гематологии. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
Согласно данным, резкое падение гемоглобина у 94-летней народной артистки РСФСР вызвало заболевание крови. Указывается, что страдающей от анемии актрисе еще несколько дней нужно будет провести в больнице под наблюдением врачей.
Ранее, 8 ноября, Раиса Максимова попала в больницу в тяжелом состоянии на фоне анемии. Отмечалось, что Максимова пожаловалась на сильное головокружение, общее плохое самочувствие и слабость, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков сравнил с морковкой впереди повозки обещание Евросоюза принять Украину
- 112: Актрису Раису Максимову перевели в отделение гематологии
- Матвиенко назвала шуткой свою идею создать в РФ «министерство счастья»
- Организаторы фейковой очереди за билетами в Большой театр задержаны в Москве
- Число погибших в секторе Газа из-за бомбардировок достигло 10 812
- Собянин рассказал о первом годе работы пространства «Молодежь Москвы»
- Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей за восьмое нарушение в сезоне РПЛ
- Владелец студии звукозаписи в Твери подтвердил сотрудничество с Пугачевой
- Израиль нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
- «Почта России» на 25% снизила тарифы на доставку за рубеж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru