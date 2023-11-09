112: Актрису Раису Максимову перевели в отделение гематологии

Актрису Раису Максимову перевели в отделение гематологии. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Актриса Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации

Согласно данным, резкое падение гемоглобина у 94-летней народной артистки РСФСР вызвало заболевание крови. Указывается, что страдающей от анемии актрисе еще несколько дней нужно будет провести в больнице под наблюдением врачей.

Ранее, 8 ноября, Раиса Максимова попала в больницу в тяжелом состоянии на фоне анемии. Отмечалось, что Максимова пожаловалась на сильное головокружение, общее плохое самочувствие и слабость, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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