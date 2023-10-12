Zoom оштрафовали на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян
Компанию Zoom Video Communications, владеющую сервисом видеосвязи Zoom, оштрафовали на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мировой судебный участок №422 в Москве.
Судья постановил признать организацию виновной в повторном невыполнении обязанности по обеспечению хранения персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся в РФ.
Летом прошлого года Zoom оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение законодательства о локализации персональных данных.
Ранее стриминговый сервис Twitch оштрафовали на 13 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru