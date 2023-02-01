Жителям Москвы предложили приобрести 284 машино-места

Автовладельцы могут приобрести у города 284 машино-места. Они расположены в нескольких районах на северо-западе столицы.

Как сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, парковочные места на многоуровневых наземных и в подземных стоянках имеют разную площадь - от 9-ти до 22-ух квадратных метров.

Приём заявок на участие в электронных торгах будет проходить в период с 9 по 27 февраля. Торги пройдут онлайн на торговой площадке «Росэлторг», – отметил Щербаков.

