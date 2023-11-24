Wildberries: Склад в Электростали не вернулся к нормальной работе из-за проверки

Более 8 тысяч сотрудников склада компании Wildberries в подмосковной Электростали не могут вернуться к работе из-за проверки правоохранительных органов. Об этом сообщил маркетплейс в своем Telegram-канале.

СМИ: На складе Wildberries в Электростали ищут уклонистов и нелегальных мигрантов

Ранее стало известно, что силовики пришли на склад интернет-магазина с обысками, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Правоохранители проверяют документы работников, выявляя нелегальных мигрантов и уклоняющихся от военной службы. При этом прошедшие проверку специалисты возвращаются на рабочие места.

«Руководство Wildberries находится на постоянной связи с представителями правоохранительных органов. Пока нормализовать работу не удается, проверка продолжается», — указали в компании.

По данным маркетплейса, сотни тысяч товаров не отгружаются клиентам, происходящее может грозить продавцам миллиардными убытками.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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