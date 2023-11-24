Wildberries: Склад в Электростали не вернулся к нормальной работе из-за проверки

Ранее стало известно, что силовики пришли на склад интернет-магазина с обысками, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Правоохранители проверяют документы работников, выявляя нелегальных мигрантов и уклоняющихся от военной службы. При этом прошедшие проверку специалисты возвращаются на рабочие места.

«Руководство Wildberries находится на постоянной связи с представителями правоохранительных органов. Пока нормализовать работу не удается, проверка продолжается», — указали в компании.

По данным маркетплейса, сотни тысяч товаров не отгружаются клиентам, происходящее может грозить продавцам миллиардными убытками.

