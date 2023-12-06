Второй сезон подкаста «Инжениум» стартовал на цифровых платформах

Стартовал второй сезон подкаста «Инжениум», который посвящен технологиям, инновациям и развитию промышленности. В него войдут десять эпизодов. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, на «Инжениуме» происходит эффективный обмен идеями, знаниями и опытом между представителями органов государственной власти, промышленниками, передовыми образовательными учреждениями и заинтересованными в технологическом развитии индустрии гражданами. Овчинский анонсировал в рамках подкаста увлекательные беседы с экспертами, которые совместно с ведущим исследуют столичные финансовые меры поддержки промышленности, обсудят развитие фармацевтической отрасли и промышленного дизайна, внедрение в деятельность предприятий цифровых двойников и так далее.

Пользователи уже могут прослушать первый выпуск второго сезона с участием замглавы Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова и управляющего директора по корпоративному бизнесу московского банка Сбербанк Андрея Гончарова. В рамках первого выпуска обсуждались существующие меры поддержки промышленности Москвы, в том числе, финансовые инструменты.

Подкаст запустили «Московская техническая школа» и столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики в конце 2022 года. Он посвящен тонкостям деятельности предприятий, инновациям, подготовке кадров и их профессиональному развитию. Подкаст доступен на цифровых платформах, в частности, на «Яндекс.Музыке». Более 52 тысяч раз прослушали пользователи 11 опубликованных выпусков «Инжениума».

Цель созданного в 2021 году проекта правительства Москвы «Московская техническая школа» — повышение квалификации столичных инженеров в работе с инновациями, оптимизирующими производственные процессы и развивающими промышленный потенциал. Проект позволил обучить порядка 1400 инженеров по редким специальностям.

С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на портале economy.mos.ru.

