ВТБ: С начала года банки выдали более 1,4 трлн рублей автокредитов
Российские банки в текущем году выдали автокредитов более чем на 1,4 млрд рублей. Об этом заявил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников, передает ТАСС.
«По оценке ВТБ, за январь - ноябрь выдачи автокредитов в России составили более 1,4 трлн рублей, что вдвое выше результата за весь 2022 год и на 27% — за 2021-й», — сообщил эксперт.
По словам Бочарникова, по итогам года кредитные организации доведут продажи до рекордных 1,6 трлн рублей.
Согласно данным ВТБ, в ноябре россияне получили на покупку машин около 151 млрд рублей, сам банк выдал в сегменте автокредитования более 28,3 млрд рублей.
Первое место по объему выдач занимают Москва и Подмосковье (свыше 43 млрд рублей), далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (более 19 млрд ), Краснодарский край (9,2 млрд), Татарстан (8,8 млрд), Челябинская область (6 млрд). Средняя сумма автокредита по итогам месяца составила около 1,3 млн рублей.
Ожидается, что в следующем году объемы продаж в сегменте продолжат рост.
Ранее Известия со ссылкой на БКИ «Скоринг Бюро» сообщили, что осенью российские банки сократили объемы выдачи кредитов. Так, в октябре было выдано необеспеченных займов на 582,5 млрд рублей, это на 6% ниже показателей сентября и на 22% меньше, чем в августе, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru