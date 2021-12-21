Владелец MDK возглавил блогерское агентство
Основатель и владелец паблика MDK и MDK Creative Agency Роберто Панчвидзе стал исполнительным директором блогерского агентства INVITE. Об этом сообщает «Лента.ру».
Кроме того, Панчвидзе стал одним из акционеров агентства. Предприниматель намерен вывести индустрию российского influence-маркетинга на новый уровень, развивая на базе INVITE агентский и консьерж-сервис для блогеров и артистов.
INVITE разрабатывает стратегии, креатив, продакшен, занимается продвижением артистов и блогеров, организацией мероприятий. Также у агентства есть собственный продюсерский центр, музыкальный лейбл и лицензионное агентство.
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